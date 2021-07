Deputada Joice Hasselmann aparece em vídeo com fraturas no rosto e dentes quebrados

Após exames, os médicos constataram que ela sofreu cinco fraturas no rosto e costela, um corte no queixo e ainda quebrou dois dentes.

A polícia vai investigar o caso de possível espancamento da deputada federal Joice Hasselmann do PSL de São Paulo. A parlamentar relata que no último fim de semana acordou em uma poça de sangue com vários ferimentos pelo rosto e corpo no chão da casa onde mora com o marido em Brasília.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.