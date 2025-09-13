Concurso 2914: Mega-Sena não registra vencedores e prêmio acumula





Ninguém acertou os números sorteados no concurso 2914 da Mega-Sena, realizado neste sábado (13) no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio acumulou em R$ 27 milhões.

As dezenas sorteadas foram 18 - 25 - 35 - 40 - 46 - 47. Um total de 22 apostas marcaram cinco dezenas e ganharam R$ 62.315,01, cada uma. Outros 1.539 jogos com quatro acertos irão receber R$ 1.468, 33, cada uma.

O próximo concurso da Mega está previsto para terça-feira (16). As apostas podem ser realizadas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio.