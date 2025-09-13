   Compartilhe este texto

Concurso 2914: Mega-Sena não registra vencedores e prêmio acumula

Por Portal Do Holanda

13/09/2025 21h20 — em
Brasil


Foto: Arquivo / Portal do Holanda

Ninguém acertou os números sorteados no concurso 2914 da Mega-Sena, realizado neste sábado (13) no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio acumulou em R$ 27 milhões. 

As dezenas sorteadas foram 18 - 25 - 35 - 40 - 46 - 47. Um total de 22 apostas marcaram cinco dezenas e ganharam R$ 62.315,01, cada uma. Outros 1.539 jogos com quatro acertos irão receber R$ 1.468, 33, cada uma. 

O próximo concurso da Mega está previsto para terça-feira (16). As apostas podem ser realizadas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio.

Bastidores da Política - Manaus travada Bastidores da Política
Manaus travada

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Brasil

+ Brasil


Foto: Divulgação/Gabriel Quintão

13/09/2025

Músico Hermeto Pascoal, o "Bruxo dos Sons", morre aos 89 anos

Foto: Reprodução

13/09/2025

Veja números sorteados no concurso 2914 da Mega-Sena

Foto: Reprodução

13/09/2025

Corpo de pianista brasileiro Tenório Júnior é identificado após 50 anos

13/09/2025

Criminoso rouba celular e dá tiro para obrigar vítima a revelar senha; vídeo

Foto: Arquivo/Agência Brasil

13/09/2025

Mauro Cid planeja livro e avalia mudar-se para os EUA após delação premiada

13/09/2025

Vídeo mostra garota de programa com cliente antes de ser morta por ele em MG

Foto: Isac Nobrega/PR

13/09/2025

Bolsonaro e militares condenados no STF podem perder patentes no STM

Foto: Arquivo/Agência Brasil

13/09/2025

Câmara dos Deputados autoriza novo concurso público para cargos efetivos

Foto: Reprodução/Fantástico

13/09/2025

Fim do 0303: saiba o que muda nas ligações de telemarketing

Ex-presidente Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar em Brasília. - Foto: Antonio Augusto/ STF

13/09/2025

Pena de Bolsonaro deve permitir regime semiaberto a partir de 6 anos de prisão

Foto: Arquivo / Portal do Holanda

12/09/2025

Concurso da Mega-Sena sorteia R$ 3,5 milhões neste sábado

Droga estrangeira conhecida como Magic Mushroom Gummies foi localizada/ Foto: Ilustrativa /Pexels

12/09/2025

Sistema de alerta identifica três novas drogas em circulação no Brasil

Foto: Divulgação INSS

12/09/2025

Fraude no INSS: Governo já devolveu mais de R$ 1 bilhão a aposentados e pensionistas

Foto: Agência Brasil

12/09/2025

Câmara dos Deputados anuncia concurso para analista e técnico legislativo

Foto: Reprodução

12/09/2025

Jair Bolsonaro pode ficar inelegível até 2060

Foto: Arquivo/Agência Brasil

12/09/2025

Defesa de Mauro Cid afirma que pena já foi cumprida e solicita fim de medidas ao STF

Nelson Willians - Foto: Divulgação

12/09/2025

Defesa de advogado Nelson Willians nega envolvimento em fraudes do INSS; veja nota

Foto: Reprodução Instagram

12/09/2025

PF prende universitário suspeito de ameaçar Nikolas Ferreira

Foto: Arquivo/Agência Brasil

12/09/2025

Bolsonaro será preso imediatamente? Saiba os próximos passos

Nelson Willians - Foto: Divulgação

12/09/2025

Advogado Nelson Willians é alvo da PF por fraudes no INSS

Careca do INSS - Foto: Reprodução Linkedin

12/09/2025

Careca do INSS é preso pela PF por fraude bilionária contra aposentados

Advogados de Bolsonaro - Foto: Fabio Pozzebom/EBC

12/09/2025

Defesa de Bolsonaro diz que penas foram excessivas e vai recorrer

Foto: Reprodução

11/09/2025

Ministério Público denuncia empresário por matar gari em Belo Horizonte

Vítima morreu após ser agredida / Foto: Reprodução

11/09/2025

Jovem é apreendido por agredir adolescente que morreu em escola de Pernambuco

Advogado André Amato à esquerda e Cleverson Lima à direita / Foto: Reprodução

11/09/2025

Advogado é morto a facadas ao defender amiga de assédio em São Paulo

Foto: Divulgação/Pixabay

11/09/2025

Aposta simples leva mais de R$ 53 milhões da Mega-Sena

Foto: Agência Brasil

11/09/2025

Confira as penas de Bolsonaro e mais 7 condenados pelo STF

Fotos: Raul Spinassé/OAB Nacional

11/09/2025

Quinto Constitucional: nova súmula da OAB exige 10 anos contínuos de advocacia

Foto: Pixabay

11/09/2025

Confira resultado do concurso 2913 da Mega-Sena


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!