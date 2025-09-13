Músico Hermeto Pascoal, o "Bruxo dos Sons", morre aos 89 anos





O universo da música brasileira perdeu, neste sábado (13), um de seus maiores ícones e mais inovadores criadores. Hermeto Pascoal, o "Bruxo dos Sons", compositor, arranjador e multi-instrumentista, morreu aos 89 anos. O anúncio foi feito pela família do artista nas redes sociais, revelando que a passagem de Hermeto para o plano espiritual ocorreu de forma serena, cercado por familiares e músicos.

"Com serenidade e amor, comunicamos que Hermeto Pascoal fez sua passagem para o plano espiritual, cercado pela família e por companheiros de música", disse a família. "No exato momento da passagem, seu Grupo estava no palco, como ele gostaria: fazendo som e música. Como ele sempre nos ensinou, não deixemos a tristeza tomar conta: escutemos o vento, o canto dos pássaros, o copo d’água, a cachoeira, a música universal segue viva... Quem desejar homenageá-lo, deixe soar uma nota no instrumento, na voz, na chaleira e ofereça ao universo. É assim que ele gostaria. Gratidão por todo carinho ao longo do caminho”.

Nascido em 22 de junho de 1936 em Olho d’água, Alagoas, Hermeto Pascoal desenvolveu uma linguagem musical única, que transcendeu fronteiras e gêneros. Conhecido por sua capacidade de extrair música de qualquer objeto – de chaleiras e brinquedos a copos d'água e o próprio som do vento – ele se tornou um símbolo de criatividade e improvisação. Sua obra, que mistura elementos de jazz, música erudita e ritmos populares brasileiros, influenciou gerações de artistas ao redor do mundo, solidificando seu legado como um dos nomes mais reverenciados e respeitados da música.