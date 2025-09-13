Veja números sorteados no concurso 2914 da Mega-Sena
Por Portal Do Holanda
13/09/2025 19:13:16
13/09/2025 19h11 — em
Brasil
A Caixa Econômica Federal realizou o concurso 2914 da Mega-Sena, neste sábado (13), no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio ultrapassa os R$ 4 milhões.
Os números sorteados foram 18 - 25 - 35 - 40 - 46 - 47.
O rateio será divulgado em breve.
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.
ASSUNTOS: Brasil