Corpo de pianista brasileiro Tenório Júnior é identificado após 50 anos





O corpo do pianista brasileiro Francisco Tenório Cerqueira Júnior, conhecido como Tenorinho, foi identificado por meio de exame de impressões digitais, quase 50 anos após seu desaparecimento em Buenos Aires, em março de 1976. A confirmação foi feita neste sábado (13) pela Embaixada do Brasil na capital argentina.

Em comunicado oficial, a embaixada informou que os restos mortais encontrados em Don Torquato no dia 20 de março de 1976, dois dias após o desaparecimento, foram reconhecidos como sendo do músico.

“A Embaixada do Brasil foi oficialmente informada sobre a identificação dos restos mortais do pianista Francisco Tenório Cerqueira Júnior, desaparecido em Buenos Aires na noite de 18 de março de 1976, às vésperas do golpe militar na Argentina”, diz a nota.

Tenorinho estava em turnê pelo Uruguai e Argentina ao lado de Vinicius de Moraes, Toquinho, Mutinho e Azeitona. Na noite em que desapareceu, após se apresentar no lotado Teatro Gran Rex, deixou o quarto do Hotel Normandie para comprar cigarros e nunca mais voltou.

Reconhecido como um dos maiores nomes da música instrumental brasileira, Tenorinho foi mestre na fusão de bossa nova e jazz.

A embaixada agradeceu às autoridades argentinas pelo empenho no esclarecimento do caso. “Nos últimos dias, graças ao trabalho da Justiça Argentina na busca da verdade sobre os desaparecidos, foi possível confirmar a identidade de Tenorinho. A Embaixada do Brasil em Buenos Aires agradece à Câmara Federal de Recurso e à Procuradoria de Crimes de Lesa Humanidade pelos esforços dedicados à busca de Memória, Verdade e Justiça”, destacou o comunicado.