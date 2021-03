Bolsonaro anuncia comitê para combater pandemia da Covid-19

"Tratamos também da possibilidade de tratamento precoce. Isso fica a cargo do ministro da Saúde, que respeita o direito e o dever do médico de tratar infectados", iniciou.

O presidente Jair Bolsonaro anunciou um comitê com governadores e Congresso para discutir sobre a pandemia. Ele se reuniu na manhã desta quarta-feira (24) com chefes de poderes, ministros e governadores no Palácio da Alvorada.

