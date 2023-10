Avião explode ao bater em prédio e deixa 2 mortos; veja vídeo

Ainda não há informações sobre as causas do acidente. A Polícia Civil e a Força Aérea Brasileira investigam o caso.

As duas pessoas que morreram no acidente foram o piloto e um funcionário de uma empresa terceirizada que prestava serviços no aeroporto. Outras duas vítimas sofreram escoriações e foram encaminhadas para um hospital.

O bimotor modelo King Air, transportava quatro pessoas quando decolou do Aeroporto Internacional Marechal Rondon. Logo após a decolagem, a aeronave bateu na lateral de um prédio em construção, que fica dentro do aeroporto. O impacto provocou um incêndio, que foi controlado pelo Corpo de Bombeiros.

