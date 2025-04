Adolescente é eletrocutado na frente da mãe ao mexer em fiação em casa

Equipes do Corpo de Bombeiros, da Energisa e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para atender a ocorrência. Após a confirmação do óbito, o Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção do corpo.

Segundo informações, o jovem estava acompanhado de sua mãe no momento do acidente. Eles tentavam remover um fio elétrico caído que bloqueava a entrada da residência.

