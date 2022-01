Homem vai parar no hospital após ficar três dias com barata dentro da orelha

O paciente acreditava que o ouvido estava entupido com água, e ao procurar ajuda médica, foi orientado a secar a orelha e tomar antibióticos. Mas a dor não passou e Zane procurou uma segunda opinião, foi quando o médico que o atendeu na segunda vez descobriu que a dor era causada por uma barata, que foi removida com instrumento de sucção e pinça.

Um homem precisou passar por um procedimento para retirar uma barata que entrou em sua orelha na Nova Zelândia. O médico responsável pela retirada do inseto informou que Zane Wedding procurou a unidade de saúde três dias após sentir uma sensação de "torção"dentro do ouvido.

