Justiça anula casamento após cerimônia conduzida com discurso do ChatGPT
Por Portal Do Holanda
10/01/2026 22h53 — em
Bizarro
O que deveria ser uma cerimônia moderna e personalizada acabou em um imbróglio jurídico na Holanda. Um casal teve sua certidão de casamento anulada pelo Tribunal de Overijssel porque o discurso oficial da celebração foi escrito pelo ChatGPT e omitiu trechos obrigatórios por lei.
O Código Civil da Holanda é rigoroso: exige-se que, durante o ato, os noivos prestem juramento sobre os deveres associados ao estado civil.
O amigo do casal, que oficiou a união, confiou na ferramenta de IA para criar votos "mais emocionantes", mas o texto gerado pulou as formalidades legais.
O magistrado do caso destacou que a intenção de casar não substitui o rito exigido pela legislação. Com a decisão, o casal terá que realizar um novo procedimento legal, perdendo a data retroativa que possuía significado afetivo para ambos.
