   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Justiça anula casamento após cerimônia conduzida com discurso do ChatGPT

Por Portal Do Holanda

10/01/2026 22h53 — em
Bizarro


Foto: Pixabay

O que deveria ser uma cerimônia moderna e personalizada acabou em um imbróglio jurídico na Holanda. Um casal teve sua certidão de casamento anulada pelo Tribunal de Overijssel porque o discurso oficial da celebração foi escrito pelo ChatGPT e omitiu trechos obrigatórios por lei.

O Código Civil da Holanda é rigoroso: exige-se que, durante o ato, os noivos prestem juramento sobre os deveres associados ao estado civil.

O amigo do casal, que oficiou a união, confiou na ferramenta de IA para criar votos "mais emocionantes", mas o texto gerado pulou as formalidades legais.

O magistrado do caso destacou que a intenção de casar não substitui o rito exigido pela legislação. Com a decisão, o casal terá que realizar um novo procedimento legal, perdendo a data retroativa que possuía significado afetivo para ambos.

Bastidores da Política - O risco de a Amazônia interessar a Trump Bastidores da Política
O risco de a Amazônia interessar a Trump

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Bizarro

+ Bizarro


Foto: Reprodução

10/01/2026

Fiéis reprovam estética de estátua gigante de São Judas Tadeu

Foto: Reprodução

08/01/2026

Mulher que dizia ser sereia é presa por agressão e invasão

Foto: Reprodução

07/01/2026

Pescador tenta salvar tubarão e acaba sendo mordido por ele no Havaí

Foto: Reprodução

06/01/2026

Sobrevivente de tragédia em pula-pula morre em acidente de bicicleta

Foto: Reprodução

01/01/2026

Homem morre em acidente horas depois da namorada perder a vida em colisão de moto

24/12/2025

Médico é suspenso após ser flagrado agredindo paciente em hospital

Foto: Reprodução

21/12/2025

Pai encontra restos mortais do filho ao abrir máquina de lavar

19/12/2025

Homem entra em construção e defeca em piscina no Amazonas; vídeo

Foto: Reprodução

18/12/2025

Vocalista sofre descarga elétrica em microfone e desmaia durante show

Foto: Reprodução

16/12/2025

Pai atira no rosto do filho após discussão sobre visitas em casa

Foto: Reprodução

12/12/2025

Homem despenca 10 metros ao tentar pegar bola

Foto: Reprodução

10/12/2025

Banhista encontra criatura raríssima em praia da Escócia: "Nunca vimos algo assim"

Foto: Reprodução

08/12/2025

Profecias de Baba Vanga para 2026 voltam a viralizar; veja o que dizem

Foto: Reprodução

06/12/2025

Suspeita de matar sobrinha afogada em bacia por "ser mais bonita" é presa na Índia

Foto: Samantha Martin/Proteção Animal do Condado de Hanover

03/12/2025

Animal invade loja, "bebe todas" e é encontrado desacordado no banheiro

Foto: Reprodução

30/11/2025

Operação prende 201 homens nus em 'centro de saúde'

Foto: Reprodução

29/11/2025

Mulher é dilacerada pelo próprio animal de estimação após ficar presa

Foto: Reprodução

28/11/2025

Policial solta pum no rosto de colega e é demitido

Foto: Reprodução

26/11/2025

Mulher acusada de falsificar gravidez e fazer velório com boneca é absolvida

Foto: Reprodução/Redes Sociais

25/11/2025

Mãe diz ter encontrado corpo do filho exposto em museu dos EUA

Serpil Adams, avó da criança - Foto: Reprodução

24/11/2025

Menina de 8 anos usa faca de cozinha para defender mãe de ataque da avó

Foto: Reprodução

20/11/2025

Bebê bebe soda cáustica após confundir garrafa com mamadeira e sofre queimaduras

Foto: Reprodução

20/11/2025

Bebê recém-nascida é resgatada viva dentro de caixa de descarga

Foto: Reprodução

19/11/2025

Fim do Mundo em 2025? Confira profecias de Nostradamus para este ano

Imagem ilustrativa - Foto: PIxabay

19/11/2025

Homem morre esmagado após dormir dentro de lixeira na Inglaterra

Foto: Reprodução/Instagram @ayala_jimmy

16/11/2025

Imagem aparece misteriosamente em montanha na Colômbia e intriga moradores

Foto: Divulgação

15/11/2025

Homem alega ordem de barata para matar duas pessoas nos EUA

Foto: Divulgação

01/11/2025

Crocodilo é resgatada com arpão cravado e bala no crânio

Foto: Reprodução

25/10/2025

Homem ameaça comer cachorro da vizinha e acaba preso


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!