Animal invade loja, "bebe todas" e é encontrado desacordado no banheiro
03/12/2025 18h38 — em
Bizarro
Um incidente inusitado e de tom cômico movimentou uma loja de bebidas em Ashland, Virgínia (EUA), no último sábado (29). Um guaxinim invadiu o estabelecimento, quebrou diversas garrafas de uísque e foi encontrado posteriormente desacordado no chão do banheiro.
De acordo com funcionários, o animal teria caído no local através de uma placa do teto e se dirigiu diretamente à prateleira inferior, onde consumiu a bebida alcoólica.
O Serviço de Proteção e Abrigo de Animais do Condado de Hanover foi acionado para lidar com a situação e confirmou que o bicho, carinhosamente apelidado de "ladrão mascarado", havia "exagerado na bebedeira".
Samantha Martin, do Serviço de Proteção, admitiu que a cena era hilária. "Ele saiu desenfreado bebendo tudo," disse Martin, afirmando que riu enquanto levava o animal para o abrigo.
A agência de proteção usou as redes sociais para tratar o caso com humor, informando que o guaxinim foi levado à sede para "ficar sóbrio enquanto aguardava interrogatório".
