Homem se assusta ao encontrar mão misteriosa dentro de peixe

Por Portal Do Holanda

24/08/2025 22h56 — em
Bizarro


Foto: Reprodução

Um dia de pescaria comum se transformou em um evento bizarro para um pescador na Indonésia. Ao abrir a barriga de um enorme peixe, ele encontrou uma mão com aparência "humana" em seu estômago. O caso, compartilhado nas redes sociais, rapidamente se espalhou, gerando espanto e especulações.

O pescador, cuja identidade não foi revelada, publicou as fotos da descoberta, questionando se a mão pertencia a algum animal. A imagem mostra o que parece ser uma mão com pelos, levando internautas a sugerirem que o peixe, um bagre conhecido localmente como Ikan Baung, teria engolido a pata de um macaco. "Parece a mão podre de um macaco", comentou um usuário, enquanto outro ressaltou a diferença no formato do polegar em relação ao de um humano.

A viralização do achado foi tão grande que algumas pessoas até sugeriram que o pescador levasse a mão para a polícia, para que fossem feitas investigações forenses e checagem de impressões digitais.

