Nilton Lins

Profecias de Baba Vanga para 2026 voltam a viralizar; veja o que dizem

Por Portal Do Holanda

08/12/2025 18h51
Bizarro


Foto: Reprodução

Com a proximidade de 2026, as chamadas profecias de Ano Novo voltaram a circular com força nas redes sociais, reacendendo o interesse por previsões atribuídas à vidente búlgara Baba Vanga. Morta em 1996, Vangelia Pandeva Gushterova ganhou fama mundial após seguidores afirmarem que ela teria antecipado eventos marcantes, como o ataque às Torres Gêmeas, o acidente de Chernobyl, a morte da princesa Diana e o tsunami de 2004. As supostas previsões voltaram a viralizar neste fim de ano.

Para 2026, as declarações atribuídas à vidente apontam para um cenário de forte instabilidade global, com desastres naturais e acontecimentos de impacto internacional. Entre as previsões mais comentadas está a possibilidade de um “contato com seres extraterrestres”, hipótese que alimenta teorias da conspiração e debates sobre vida fora da Terra.

Outras previsões citadas incluem catástrofes naturais em grande escala, como maremotos, erupções vulcânicas e eventos climáticos extremos. Os supostos alertas não especificam regiões afetadas, mas descrevem um ano marcado por destruição e mudanças bruscas no clima, reforçando o clima de apreensão entre leitores que acompanham o tema.

Especialistas alertam, porém, que grande parte dessas previsões são interpretações feitas por seguidores após a morte de Baba Vanga e não há registros que comprovem sua autenticidade. Ainda assim, o interesse por suas profecias segue como fenômeno cultural global, impulsionado pelas redes sociais e pelo fascínio popular por previsões sobre o futuro.

Nova descoberta reforça importância da Amazônia para o mundo

