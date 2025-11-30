Operação prende 201 homens nus em 'centro de saúde'





A polícia de Kuala Lumpur, na Malásia, desmantelou um local que operava como um "antro de prostituição exclusivo para homens", disfarçado de "centro de saúde". A operação, realizada na última sexta-feira (28 de novembro), resultou na prisão de 201 homens nus e sete funcionários.

O vice-chefe de polícia, Datuk Mohd Azani, confirmou que entre os presos — com idades entre 19 e 60 anos — estavam profissionais como um promotor, um cirurgião e um professor. 24 detidos eram estrangeiros (incluindo clientes da Coreia do Sul, Alemanha e China).

80 homens muçulmanos serão investigados por autoridades religiosas por "atividades indecentes", enquanto os demais enfrentam acusações sob o Código Penal por "atos sexuais contra a natureza". O estabelecimento cobrava 35 ringgits malaios (cerca de R$42) por visita e foi flagrado com dezenas de produtos eróticos.