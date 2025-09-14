Médico implanta dente no olho para restaurar visão de paciente





Uma cirurgia inovadora, apelidada de "dente-no-olho", permitiu que Brent Chapman, um canadense de 34 anos, recuperasse a visão após perder completamente a capacidade de enxergar há mais de duas décadas. O procedimento, que pode parecer saído de um filme de ficção científica, envolve a extração de um dente do próprio paciente, sua moldagem e perfuração para receber uma lente, e posterior implantação no globo ocular.

Chapman perdeu a visão aos 13 anos devido a uma reação severa a medicamentos, a síndrome de Stevens-Johnson. A condição danificou gravemente a córnea de seus olhos, tornando transplantes convencionais de córnea ineficazes, descritos pelo cirurgião como "tentar plantar uma flor no deserto". Foi nesse cenário desafiador que a cirurgia "dente-no-olho" se apresentou como uma alternativa viável.

O cirurgião oftalmologista Greg Moloney, do Hospital Mount Saint Joseph em Vancouver, explicou que a técnica, desenvolvida na década de 1960, é destinada a casos de cegueira corneal grave onde a parte posterior do olho permanece saudável. O dente implantado funciona como uma espécie de "para-brisa" translúcido, permitindo que a luz alcance a retina.

"Parecia muita loucura", admitiu Chapman ao Today.com, ao relatar sua reação inicial à ideia. Ele não foi o único a se surpreender; Moloney afirma que a incredulidade é uma reação comum entre os pacientes ao conhecerem o procedimento. Estima-se que centenas de pessoas já tenham passado por essa cirurgia rara ao redor do mundo.

Após a complexa operação, Chapman pôde ver movimentos de mãos imediatamente. Com o tempo, seu olho se recuperou e sua visão melhorou significativamente, permitindo que ele experimentasse novamente o mundo visual com clareza. "É como plantar um cacto no deserto. Essa coisa vai sobreviver e crescer", ressaltou Moloney sobre a resiliência do implante.