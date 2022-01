Homem relata que pênis encolheu 3,8 cm após quadro grave da Covid

Um homem que participava do podcast americano 'How to Do It' afirmou que o vírus da Covid-19 deixou sequelas duradouras em seu corpo. Segundo ele, seu pênis encolheu 3,8 cm após ser contaminado pelo vírus da Covid-19. Médicos informaram que a diminuição não pode ser revertida. No episódio do programa publicado no site News Austrália, ele relatou que antes da doença, seu pênis tinha um tamanho acima da média, entretanto, em julho de 2021, ele testou positivo para Covid-19, teve um quadro grave de infecção e foi vítima do "Covid Dick", termo usado por urologistas para se referir ao fenômeno.

