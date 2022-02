BBB22: Larissa diz a Jade que ficaria com P.A. e distorce fala de DG

Na tarde deste domingo (20), Larissa chamou Jade Picon para conversar e voltou a distorcer uma fala de Douglas Silva na festa de ontem.

larissa hoje fez fofoca pra jade contando que na festa o DG ficou falando “se tu não pegar o PA, eu vou pegar ein” pra ela



A ex-casa de vidro deu a entender que DG estava “botando pilha” para ela ficar com Paulo André, affair de Jade. Mas na verdade, o que aconteceu foi que DG fez uma piada com Larissa, dando a entender que percebeu que ela estava interessada em PA.

A tiktoker começou a conversa afirmando que antes de entrar na casa gravou um vídeo dizendo que ficaria com PA, e que acha que para DG ter dito isso, alguém contou para o ator sobre o tal vídeo:

“Antes de entrar, eu gravei um vídeo da entrevista, a galera perguntando com quem eu ficaria se eu entrasse na casa. Aí eu disse que ficaria com o P.A, só que quando eu entrei, eu tinha falado pra Eslô e ela perguntou com quem eu ficaria aqui dentro da casa, falei: ‘Eu queria com o P.A, ele é muito bonito. Mas daí tem esse rolo dele com Jade, eu não vou me meter porque acho eles lindos’, eu disse assim.”.

“Aí quando foi na festa do Líder eu comentei com Lina, eu disse: ‘C*ralho Lina, antes de entrar gravei um vídeo dizendo que pegaria P.A e hoje tô bem próxima de Jade’. Pra mim é uma loucura, né? Como a vida dá voltas”, continuou.

“Aí ontem ele [D.G] começou a brincar pra descontrair, mas achei total sem sentido o que ele falou.”

“Eu tava sentada e ele fez: ‘Ó, se tu não pegar o PA, eu vou pegar, hein?’: Daí eu falei: 'Eu pegar P.A?'. Aí ele: ‘Sim! Ó lá ele me dando bola. Se tu não for lá eu vou lá pegar, hein? Ele não te quer não'. Daí eu fiquei meio sem entender, porque ele realmente jogou isso do nada.", afirmou Larissa.