Finalistas especulam o que brothers estão fazendo fora do do BBB22

Arthur Aguiar, então, tenta pensar em como foi a rotina do empresário após deixar o Big Brother Brasil 22. "O Eli saiu ontem daqui, falou com o Tadeu, foi para as entrevistas e de manhã amassou na Ana Maria (no Mais Você). E depois? Será que está todo mundo [os eliminados] já confinado no hotel?", pergunta.

Na área externa da casa, Arthur Aguiar, Paulo André e Douglas Silva curtem um cooler na última madrugada do BBB 22 e começam a questionar sobre o que Eliezer - último eliminado da temporada - e Pedro Scooby - penúltimo eliminado - poderiam estar fazendo fora da casa mais vigiada do Brasil.

