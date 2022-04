Vice-campeão do BBB 22, PA responde cantada de Anitta: 'Estamos aí'

Vice-campeão do "Big Brother Brasil 22", Paulo André de Oliveira descobriu que anda muito bem cotado também fora do programa da TV Globo. O atleta de 23 anos ficou todo sem graça ao descobrir que a cantora Anitta, 29, mostrou-se interessada nele ao longo da atração. Enquanto dava uma entrevista à página oficial do "BBB 22" no Instagram, o ex-affair de Jade Picon se espantou ao ler uma 'cantada' deixada por Anitta por ele no Twitter, ainda nos primeiros meses do reality. "Oi, Paulo. Vai fazer o que quando sair da casa?", flertou a popstar.

Pego de surpresa, P.A. ficou sem saber como reagir. "Que loucura, hein? É a Anitta mesmo aqui? Anitta do céu, não faz isso comigo não! Assim, nem sei o que falar. Mas é isso, estamos aí, né?", brincou o bonitão, envaidecido com o interesse da poderosa. Paulo André disputou com Arthur Aguiar e Douglas Silva a grande final do "BBB" na noite de ontem. Ele ficou com 29,91% dos mais de 750 milhões de votos contabilizados, contra 68,96% do campeão Arthur e 1,13% do terceiro colocado DG.