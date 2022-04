Finalistas: Arthur, DG e PA relembram momentos marcantes no BBB22

Na véspera da grande final do BBB22, os finalistas relembraram momentos marcantes e mais difícil durante o confinamento.

Tadeu: "Arthur, qual foi o momento mais difícil do programa pra você?"

Arthur:#RedeBBB #BBB22 pic.twitter.com/YS60MribpG — Big Brother Brasil (@bbb) April 26, 2022

Arthur começou falando: "Acho que foi o momento em que eu desabafo com o Tiago [Abravanel] numa festa, que eu choro com ele. Ali foi muito difícil. Porque não entrava na minha cabeça porque eu não conseguia acessar aquelas pessoas. Mas eu não fiz nada para elas. Por que não consigo trocar ideia com elas? Na minha cabeça, era muito uma coisa do que aconteceu lá fora. Mas existia algo do tipo: 'Será que eu vou me relacionar com ele? Não sei como ele está lá fora'. Senti que existia isso e era algo que me deixa triste. Então, esse foi um momento delicado para mim".

Tadeu: "Douglas Silva, qual foi o momento mais difícil do programa pra você?"

Douglas Silva:#RedeBBB #BBB22 pic.twitter.com/zhpijxWrja — Big Brother Brasil (@bbb) April 26, 2022

Em seguida, foi a vez de DG: "Entrei aqui no jogo não entendendo e sem saber jogar. Entrei pensando que não ia fazer grupinho para combinar voto e tentar massacram alguém. Sempre conversei com todo mundo na casa. Quando no Jogo da Discórdia, na semana que fui ao Paredão, eu recebi aquelas placas e não entendi. Eu fui o contrário do Arthur. Sempre tive acesso a todas as pessoas. E todas que me puxaram e me deram as placas, eu não entendia. Ficava pensando: 'De onde começou isso? Como isso surgiu? O que fiz para estar merecendo isso? Tinha que ter feito alguma coisa para a pessoa botar a plaquinha com força. Não entendi aquela movimentação e custei a entender. Não é possível. Me senti decepcionado mesmo naquele momento. Aquele foi um momento em que eu pensei até em desistir".

Por último, PA contou: "Foi naquele dia na piscina de bolinhas, naquela festa. Estava num momento bem para baixo. Trazia muitos pensamentos negativos sobre o que estava acontecendo lá fora. Principalmente sobre a minha família. Eu vi o vídeo da minha e do meu pai. Senti minha mãe bem estranha e meu pai também. Fiquei trazendo pensamentos negativos e foi onde virei uma chave. Botei a armadura e segui. Confiei nos planos de Deus e em mim e segui. Mas foi difícil porque trouxe pensamentos negativos que foram me derrubando aos poucos. Mas depois me reergui novamente para seguir em frente".