Arthur faz contagem regressiva para final do BBB22: 'faltam 30h'

Em seguida, PA disse: "Que loucura! Ele está contando as horas". Então, Arthur explicou: "Tô com medo. Do mundo real? Eu tô. Não sei o que a gente vai encontrar lá".

Arthur, DG e PA disputam o prêmio de R$ 1,5 milhão no BBB22 e o público conhecerá o grande campeão nesta terça-feira (26). Durante uma conversa na área externa, Arthur comentou sobre o tempo que falta para o fim do reality.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.