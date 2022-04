Jade manda recado para PA após BBB22: 'oi, sumido'

Durante sua participação no Bate-Papo BBB, PA assistiu ao início do seu romance com Jade Picon no BBB 22. Em seguida, a influencer apareceu no vídeo e mandou um recado para vice-campeão do reality.

"Oi, sumido. Quanto tempo, hein? Fiz vários mutirões pra você, e independente do resultado, você já é o campeão. Tô morrendo de saudade de você, já já a gente se encontra. Beijos, da Deja".