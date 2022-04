Xamã agita noite da grande final no BBB22; vídeo

Com direito a dancinha, os brothers se empolgaram com o artista.

Arthur, DG e PA, os finalistas do BBB22, curtiram mais uma atração na grande final do BBB22. O rapper Xamã agitou a noite desta terça-feira (26) e cantou seu hit "Malvadão 3".

