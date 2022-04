Brothers recebem cooler e festejam na véspera da grande final do BBB22

Na sala do BBB 22, os brothers estão conversando e relaxando. Paulo André, então, recebe o aviso para ir até a despensa da casa. Para animar a madrugada do trio de finalistas, eles recebem um cooler com bebidas.

Paulo André se empolga e grita: "Cooler! Vamos fazer essa resenha lá fora". Em seguida, Douglas Silva fala: "Último dia, vamos curtir".

Depois, Paulo André pede e comenta com Arthur Aguiar: "Um violãozinho agora ia ser lindo. Para a gente fazer um som". "Ia ser irado", diz Douglas Silva.

No programa ao vivo, os brothers falaram sobre superstições e looks da grande Final do BBB 22. Em seguida, os finalistas lembraram o momento mais difícil na temporada.