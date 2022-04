Brothers fazem paródia ao lembrar de Eliezer: 'Decide, Eli, se quer Maria ou Nat'

"Eslô e ele, Beats e Laís, PA e Jade... E agora o Eli que tem que...", fala Douglas Silva. "E aí, Eli?", questiona Arthur Aguiar. Paulo André, então, faz uma paródia com a canção "Decide Aí', de Matheus e Kauan, e canta: "Decide, Eli". Arthur Aguiar completa: "Se quer Maria ou se vai querer a Nat... Mas pense bem para depois não se arrepender". Paulo André continua: "Nat é passista, e a Maria canta no Poesia Acústica".

Na área externa do BBB 22, Arthur Aguiar, Douglas Silva e Paulo André relembram os casais que foram formados na edição. Eles falam de Eslovênia e Lucas, Gustavo e Larissa, Paulo André e Jade Picon e fazem uma brincadeira com Eliezer, que trocou beijos com Maria e Natália no reality.

