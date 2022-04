Arthur fica surpreso ao descobrir porcentagem de paredão contra Jade

Além disso, ele disse que também ficou surpreso com as porcentagens de Laís e Gustavo. "Achei que ninguém tinha batido a casa dos 90%", comentou.

Arthur ficou surpreso ao ver o ranking de rejeições do BBB22. Ele ficou impressionado com a porcentagem de eliminação de Jade Picon: 84,93%, sua rival declarada dentro do confinamento.

