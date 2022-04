Brothers comentam final do BBB22: 'parece que é um sonho'

"Parece que é um sonho. Parece que eu vou acordar em outro bagulho", comentou DG. "Então, eu tô com esse medo", afirmou Arthur. "O quê?", indagou PA. "Acho que vou acordar em casa", declarou DG. "É isso. E ainda nem viemos para cá", reforçou Arthur. "Nada disso aconteceu. Estou com essa sensação", destacou Arthur.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.