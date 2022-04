Naiara Azevedo, Lina e Jessi se reencontram após BBB22

E, por fim, o clique com as três juntinhas.

"Vocês não sabem onde eu estou e como vim parar aqui - depois eu posto o vídeo. Eu estou aqui no quarto da boca de sacola", disse a cantora brincando com Jessilane.

O encontro veio! Nesta segunda-feira, 25/4, aconteceu um dos reencontros mais esperados do pós-BBB 22. Naiara Azevedo postou em suas redes sociais o momento em que fez surpresa para Jessilane, com direito a presente e tudo. Mais tarde, a cantora também surpreendeu Linn da Quebrada. Agora falta só a Natália, para o cafezinho fora da casa acontecer, né?

