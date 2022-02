Larissa entra na coberta de PA, Jade reage e internautas disparam: ‘talarissa'

A tag “Talarissa”* entrou nos trending topics do Twitter na manhã deste sábado (19) após uma cena curiosa envolvendo a ex-Casa de Vidro no BBB22. Durante a madrugada, Larissa viu que Paulo André estava sentado sozinho no sofá, e se enfiou na coberta do rapaz, ficando bem próxima dele.

EU TÔ PASSANDO MAL KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK



Talarissa/ Jade e PA / #BBB22 / A Jade/ PA e Jade, Jadré pic.twitter.com/YREXDkPdL7 — mile (@tamileol) February 19, 2022



Nesse momento, Jade e Pedro Scooby passam e veem a cena. Rapidamente, Scooby senta ao lado do amigo, tomando o lugar que estava Larissa. Laís chega e fica ao lado do brother. Jade vai além e se enfia mais próxima ainda de PA.

​

A cena repercutiu com internautas criticando a postura de Larissa com o rapaz que está ficando com Jade na casa.

Outros apontaram que Jade, mesmo não querendo aparecer de touca de cetim na frente de PA, colocou a questão para trás e foi marcar território.

*Em referência à gíria "Talarica(o)", parecida com "fura-olho", que descreve alguém que se envolve com uma pessoa comprometida com uma amiga ou conhecida.