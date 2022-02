BBB22: Douglas provoca Larissa sobre ficar com PA e sister repassa informação distorcida

Durante a festa, Douglas surpreendeu ao comentar com Larissa sobre uma possível ficada com Paulo André, que está com Jade Picon no BBB22. A sister vem sendo chamada de “Talarissa” por internautas.

como foi e como a larissa contou kkkkkkkkkk pic.twitter.com/Mn1biihL5c — ؘ (@rezlity) February 20, 2022



Sentado próximo de Larissa, o ator disparou: “Vou pegar o PA antes de você, hein”. “Antes de mim?”, perguntou ela, que em seguida ficou calada. DG fez brincadeiras mandando charme para PA, que olhou sorridente para o brother. Larissa ficou calada apenas rindo do brother. Internautas interpretaram que a fala de DG foi uma indireta para Larissa “se tocar”.

Depois, ao contar sobre a situação para sisters, Larissa distorceu o sentido do que o ator disse: "O DG falou: 'se tu não pegar o PA eu pego, hein". Ela disse que rebateu o brother: "E eu ainda disse assim: 'Eu? Pegar o PA?' Aí ele disse assim: "Sim, se tu não pegar eu pego hein, olha lá, e não sei o que não sei o que".



Mais cedo, viralizou um vídeo da sister entrando nas cobertas do atleta no sofá. Jade viu a cena e foi “marcar território”. Enquanto isso, Douglas ria da cena ao fundo.