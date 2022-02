BBB22: Anjo Arthur revela quem pretende imunizar

Arthur, que ganhou a Prova do Anjo neste sábado, 19, revelou que caso não seja autoimune, pretende dar o cordão do Anjo a Natália. O ator já havia sinalizado essa intenção mais cedo e logo após vencer a prova, quando viu Nati, disse: “Já sabe, né?”.

ARTHUR VAI IMUNIZAR NATÁLIA #BBB22 pic.twitter.com/DeKzHsfca8 — bife duro da rita cadillac (@bifedurodarita) February 19, 2022

Já em conversa com Tiago Abravanel, o brother disse com todas as letras que pretende imunizar a sister:

“Para a Natália. Vou dar para a Natália porque eu não sei qual vai ser a dinâmica. E por mais que as pessoas falem que: 'Ah, ninguém vai votar', primeiro que eu não acredito nisso. E segundo que, se for alguém que resolve puxar ela, por exemplo? Entendeu? Vai uma pessoa e fala que vai puxar ela, sacou?”, disse ele.

"Óbvio que se você tivesse ameaçado, eu daria para você, mas como eu já sei que você não está... porque a gente já trocou essa ideia. Então eu fico mais de boa. E eu não me sinto em dívida com ninguém, porque quando eu precisei, ninguém pensou em me dar. Estou com a minha consciência de boa. Estou tranquilo em relação a isso", afirmou ele a Tiago Abravanel.

Em 4 semanas de casa, Natália já foi 3 vezes ao paredão, e a única vez que não foi era porque estava imunizada. A sister também foi o principal alvo do Jogo da Discórdia na última segunda.