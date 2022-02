BBB22: Arthur é o novo Anjo e surpreende com escolha para o castigo do Monstro

Além de escolher o Monstro, Arthur deverá imunizar um colega da casa, e ganhará um almoço especial no domingo, com direito a vídeo da família.

Depois, em conversa com Gustavo, Arthur disse que chegou a cogitar colocá-lo no Castigo, mas quis poupá-lo porque ele já está no paredão.

Ele escolheu para o castigo Laís e Larissa, ex-Casa de Vidro. O brother, que tem como principal oponente na casa Jade Picon, justificou que colocou no Monstro pessoas que não tinham ido ainda para o castigo, e que pudessem conversar entre si. A atitude surpreendeu, já que era esperado que ele colocasse Jade no castigo.

