Seca no Amazonas: Manaquiri decreta estado de emergência e 33 municípios estão em alerta

A vazante dos rios no Amazonas afetou drasticamente o município do Manaquiri, que decretou estado de emergência, nesta terça-feira (18). A Defesa Civil do Estado classificou Manaquiri em um dos 34 municípios que estavam em alerta por causa da seca. Até a última quinta-feira (13), apenas Uarini e Benjamin Constant estavam sob emergência.

A prefeitura de Manaquiri compartilhou várias imagens aéreas de toda a região afetada pela vazante. E por conta disso, a Secretaria de Assistência Social e Defesa Civil está fazendo um levantamento em todas as comunidades ribeirinhas para a elaboração do plano de ação.

“Em consideração as dificuldades extremas enfrentadas pelos produtores no período de estiagem que tem provocado desabastecimento de insumo em alguns locais, isolamento e a crise hídrica, o prefeito decretou o Estado de Emergência”, declarou a prefeitura nas redes sociais.

A classificação dos municípios em estado de alerta são: Uarini, Benjamin Constant, Manaquiri, Guajará, Ipixuna, Envira, Itamarati, Eirunepé, Carauari, Juruá, Boca do Acre, Pauini, Lábrea, Canutama, Tapauá e Beruri, Humaitá, Apuí, Manicoré, Novo Aripuanã, Borba e Nova Olinda do Norte, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Tabatinga, São Paulo de Olivença, Amaturá, Santo Antônio do Içá e Tonantins, Jutaí, Fonte Boa, Japurá, Maraã, Uarini, Alvarães, Tefé, Coari, Santa Isabel do Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira, Codajás, Anori, Anamã, Caapiranga, Manacapuru, Iranduba, Careiro Castanho e Careiro da Várzea.