Seca no Amazonas deixa mais de 30 cidades em alerta e duas em estado de emergência

A classificação dos municípios em estado de alerta são: Uarini, Benjamin Constant, Guajará, Ipixuna, Envira, Itamarati, Eirunepé, Carauari, Juruá, Boca do Acre, Pauini, Lábrea, Canutama, Tapauá e Beruri, Humaitá, Apuí, Manicoré, Novo Aripuanã, Borba e Nova Olinda do Norte, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Tabatinga, São Paulo de Olivença, Amaturá, Santo Antônio do Içá e Tonantins, Jutaí, Fonte Boa, Japurá, Maraã, Uarini, Alvarães, Tefé, Coari, Santa Isabel do Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira, Codajás, Anori, Anamã, Caapiranga, Manacapuru, Iranduba, Manaquiri, Careiro Castanho e Careiro da Várzea.

Manaus/AM - A seca amazônica tem afetado vários municípios do Amazonas, e 34 deles já estão em estado de alerta por conta da vazante, segundo divulgou a Defesa Civil do Estado, na quinta-feira (13). Os municípios de Uarini e Benjamin Constant já decretaram situação de emergência.

