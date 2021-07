Policiais usavam SEAI para roubar ouro no Amazonas, diz Gaeco

Ao todo foram cumpridos quatro mandados de prisão temporária e dez mandados de busca e apreensão por equipes da Polícia Federal e do Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado no Amazonas e Pará.

Segundo o Gaeco, os agentes públicos ligados a órgão de cúpula da Segurança Pública do Estado do Amazonas, atuavam no monitoramento e abordagem de transportadores e usavam a estrutura e pessoal da Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência para cometer o crime.

Manaus/AM - A Operação Garimpo Urbano, deflagrada na manhã desta sexta-feira (9), pelo Gaeco e a Polícia Federal, descobriu um esquema de roubo de ouro que envolvia policiais que se aproveitavam da função para roubar grandes quantidades de ouro que eram transportado entre o Amazonas e o Pará. Entre os presos encontra-se o secretário de Inteligência do Estado do Amazonas, delegado Samir Freire.

