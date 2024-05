Inscrições para processo de estágio e Residência da Defensoria encerram nesta segunda em Manaus

Os estagiários selecionados receberão bolsa no valor de R$ 979,00 (novecentos e setenta e nove reais), auxílio-transporte no valor de R$ 198,00 (cento e noventa e oito reais), além de seguro contra acidentes pessoais, nos termos da Lei n.º 11.788/2008.

Manaus/AM - As inscrições para o Processo Seletivo de Residência Jurídica da Defensoria Pública do Amazonas (DPE-AM) encerram as 23h59 (hora Manaus) desta segunda-feira (27). As provas serão realizadas no dia 9 de junho.

