Influencer de Manaus, Huma Kimak faz apelo para salvar vida do cachorro Rootinho

Manaus/AM - A influencer de Manaus, Huma Kimak, fez um apelo nas redes sociais, na noite desta quinta-feira (23), para salvar a vida do cachorro da família, o Rootinho, que precisa fazer uma ressonância, mas não há vaga com profissionais na cidade para realizar o procedimento. O animal é da raça Schnauzer e está em estado grave.

Aos prantos, Huma contou que Root Antônio precisa fazer uma cirurgia após ser diagnosticado com pedra na bexiga e também a doença do carrapato, que afeta o sistema neurológico. "Infelizmente as duas pedrinhas maiores que estão na bexiga dele não passam na sonda, então a cirurgia vai ser necessária de qualquer jeito", escreveu.

Em seguida, ela falou sobre o estado de saúde do animal. "O que os médicos estão fazendo agora é mantendo a dor estabilizada para ele não sofrer, e medicando para tratar a doença do carrapato para que as plaquetas aumentem para ele realizar a cirurgia. É muito arriscado a cirurgia nesse momento porque as chances dele não resistir são altas, então ele precisa ficar forte", finalizou.

Em outros stories, Huma apareceu chorando e pediu ajuda para realizar o exame no Rootinho. Em Manaus, só há uma clínica especializada para fazer o procedimento que custa, em média, R$ 2,5 mil. E, segundo a influencer, não há vaga para amanhã e o estado de saúde do cachorro é grave, ele pode morrer sem conseguir atendimento médico.