Audiência pública vai debater violência obstétrica em Itacoatiara

Manaus/AM - Será na próxima quarta-feira (24) a audiência pública que vai acontecer no município de Itacoatiara para debater a violência obstétrica.

Promovida pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM), a audiência vai acontecer a partir das 14h, no Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), localizado na rua Mário Andreazza, s/nº, bairro São Francisco, em Itacoatiara.

A iniciativa busca debater junto às usuárias da rede pública de saúde a violência física e verbal sofrida por mulheres no período do pré-parto, parto e pós-parto, informou a defensora pública Gabriela Gonçalves, que atua no Polo da DPE-AM no Médio Amazonas.

“Nós queremos diagnosticar junto à comunidade porque esse problema ainda é uma realidade, porque a violência obstétrica ainda é um empecilho para que a mulher tenha resguardado seu direito à plena integridade física, mental e emocional nesse momento tão especial que é a gestação e o parto”, explica a defensora.

Para participar, não há necessidade de inscrição prévia e foram convidadas representantes de movimentos sociais e o Poder Público.

A defensora disse contar com a participação da comunidade e espera que juntos, em comunhão, consigam traçar diagnósticos e propor políticas públicas para solução desse problema, de modo que o parto passe a ser um momento de boas memórias e a mulher tenha reservado o pleno respeito de sua maternidade.