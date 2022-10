Após desastre na BR-319, outra ponte corre risco de desabamento no Amazonas

As pessoas que usam a ponte que fica no KM 25, perceberam rachaduras na estrutura da mesma, e muitos estão com medo de atravessar por conta do último acidente na região.

Manaus/AM - Após a queda da ponte na BR-319 que deixou pessoas mortas, 1 desaparecido e 14 feridos, outra ponte na rodovia federal apresentou rupturas e as autoridades temem um novo desastre no Amazonas.

