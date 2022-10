Com municípios desabastecidos, trecho na BR-319 onde ponte desabou deve ser liberado em 11 dias

Manaus/AM - Com municípios desabastecidos, o trecho na BR-319 onde a ponte sobre o rio Curuçá desabou, no Amazonas, deve ser liberada em 11 dias, segundo a Prefeitura Municipal do Careiro.

De acordo com o comunicado postado no facebook, a informação foi repassada pelo gerente do gabinete de crise, General Mansur. "A previsão para liberação do trecho é para o próximo dia 19 de outubro, uma vez que, medidas como, o estreitamento das margens do rio Curuçá precisa ser feito e parte da estrutura conhecida como 'Cabeças de ponte' ainda estão a caminho", diz a publicação.

Após o desastre que deixou 4 mortos e 14 feridos, no dia 28 de setembro, municípios do Amazonas como Manaquiri, Autazes, Lábrea e comunidades, tiveram o abastecimento de insumos e serviços básicos afetados.

