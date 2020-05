Meditação ajuda a lidar com isolamento durante pandemia

A carta, cheia de enigmas, do vice-governador

No período de pandemia do novo coronavírus é importante cuidar da saúde mental, visto que as pessoas estão ficando muito tempo isoladas, o que pode contribuir para crises de ansiedade e estresse.

Para ajudar a aliviar nesses momentos de tensão, a meditação pode ser uma boa opção. De acordo com o site UOL, a técnica exige prática e paciência e os benefícios são inúmeros.

No início, você precisa estabelecer uma rotina para meditar sempre à mesma hora, de preferência antes das refeições; As primeiras meditações devem ser curtas (cerca de 20 min); Utilize roupas confortáveis; e evite lutar contra os pensamentos. Na internet é possível encontrar aplicativos gratuitos de meditação guiada.

Se praticada com regularidade, a meditação pode aumentar a concentração e eficiência no trabalho, ajuda nas insônias e pode até reduzir dores musculares e sintomas de ansiedade e depressão.