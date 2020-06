Com gritos 'e se fosse ao contrário?' manifestantes cobram por justiça pela morte de menino de 5 anos

Covid entra no bumbódromo, isola artistas e ‘mata’ festival

Manifestantes foram às ruas nesta sexta-feira (05) em Recife para pedir justiça pela morte do menino Miguel Otávio Santana da Silva, 5 anos. Ele caiu do 9º andar de um prédio luxuoso no estado, enquanto gritava pela mãe que havia saído para passear com a cadela da patroa, Sari Corte Real.

Segundo o UOL, o protesto foi em frente ao Tribunal de Justiça de Pernambuco e depois seguiu até o edifício onde mora Sari. Com cartazes e gritos perguntando "E se fosse ao contrário?", os manifestantes deitaram no chão e repetiram que "não foi um acidente".

Sari foi presa em flagrante e foi liberada após pagar fiança de R$ 20 mil. Ainda de acordo com o site, a Polícia Civil de Pernambuco continua as investigações sobre o caso.