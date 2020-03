Amazonas tem primeira morte por coronavírus; vítima tinha 49 anos

O vírus que faz a cabeça de Bolsonaro

O empresário Geraldo Sávio, 49, a primeira vítima diagnosticada com coronavírus em Parintins, morreu na noite desta terça-feira (24), após passar três dias internado Hospital Delphina Aziz.

Proveniente do município de Parintins, Geraldo Sávio foi internado no HPS no último sábado, por conta do agravamento dos sintomas do Covid-19.

No último domingo, o paciente sofreu uma parada cardiorrespiratória, mas foi prontamente socorrido e estabilizado, sendo acompanhado pela equipe médica na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Delphina. Nesta terça-feira, o quadro do paciente voltou a agravar e, no início da noite, ele faleceu. Maiores informações serão fornecidas posteriormente.