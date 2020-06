Vacina contra coronavírus pode levar mais de um ano, diz OMS

JP aponta Pollake como eminência parda do governo Wilson Lima

A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou nesta sexta-feira (26) que a vacina contra o coronavírus não deve ficar disponível antes de 12 ou 18 meses. Os trabalhos estão em velocidade inédita, porém, será necessário, pelo menos, um ano para distribuir uma vacina eficaz contra a doença.

De acordo com a Folha de São Paulo, a vacina contra a zika levou dois anos para ficar pronta. Já para combater o ebola, a vacina levou cinco anos para ficar pronta. A cientista-chefe afirmou que serão necessários US$ 11,3 bilhões, equivalente a R$ 62,5 bilhões, nos próximos seis meses e mais US$ 6,8 bilhões em 2021 para cumprir a meta de chegar ao final do próximo ano com 2 bilhões de doses disponíveis à população mais vulnerável e exposta à doença.

O Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA (HHS) já afirmou que as primeiras doses poderiam estar disponíveis já em outubro deste ano, e empresas também têm anunciado prazos mais curtos.