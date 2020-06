Renata Vasconcellos 'some' do Jornal Nacional e preocupa internautas

Quem pode parar Bolsonaro já está nas ruas

Renata Vasconcellos deixou admiradores preocupados nesta terça-feira (2) ao não aparecer no Jornal Nacional pelo segundo dia consecutivo. A apresentadora foi substituída por Mariana Gross, e com isso foi questionada se teria contraído coronavírus, já que a ausência vem logo após dois funcionários do setor de maquiagem do JN terem contraído a doença.

No Twitter, o nome de Renata ficou entre os assuntos mais comentados na segunda-feira e nesta terça. Alguns passaram a especular que ela possa estar com sintomas de coronavírus, aguardando resultado de exames. A informação até o momento não passa de especulação.

À coluna 'NaTelinha', do Uol, a Globo afirmou que a jornalista não apresentou o jornal por questões pessoais, mas não entrou em detalhes: "A Renata Vasconcellos está bem, não apresentou o JN por uma questão pessoal e, em breve, retorna ao jornal".