Milionário criador de antivírus é preso por usar calcinha da esposa contra Covid

John McAffe, de 76 anos, criador do antivírus McAffe, afirmou em sua rede social que foi preso na Noruega por estar usando a calcinha da esposa no rosto como proteção contra o coronavírus. As informações são do ‘Sun'.

"Minha máscara contra o coronavírus é o problema", postou a conta do McAffe. "Estou insistindo que é o modelo mais seguro disponível e me recuso a usar qualquer outra coisa", acrescentou a postagem, atribuída à mulher de McAfee, Janice.

Sua esposa também usou as redes sociais para defendê-lo: "Máscaras protegem contra bactérias. Não vírus, gente! Ele foi preso pelo que acredita. Obrigada, meu amor", disse Janice.

McAffe já se envolveu em outras polêmicas, como ter afirmado não ter pago impostos por mais de oito anos por considerá-los "injustos".