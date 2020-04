Forças armadas irão participar da descontaminação de espaços públicos

Em 4 meses, Amazonas recebeu R$ 400 milhões para a saúde

As Forças Armadas já direcionaram mais de 27 mil militares para atuar em ações de combate ao coronavírus, utilizando 816 viaturas, 71 embarcações e 26 aeronaves. A atividade de descontaminação de espaços públicos de grande movimentação de pessoas, empregada para minimizar a propagação do vírus, é reforçada todos os dias em diferentes localidades.

Diante da importância desse procedimento para eliminar o vírus de superfícies, as Forças estão capacitando mais recursos humanos para realizarem esse trabalho. Na segunda-feira (13), militares da Força Aérea e do Exército foram capacitados em Fortaleza (CE) em Defesa Biológica, Nuclear, Química e Radiológica (DBNQR). O Corpo de Bombeiros também participou desse treinamento. No Rio de Janeiro (RJ), equipes da Marinha realizaram a desinfecção do Ministério da Economia no Centro do Rio de Janeiro.

Nesta terça-feira (14), está prevista a capacitação de militares em desinfecção em Organizações Militares do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Nos dias seguintes, está programada a desinfecção de quatro estações de Veículo Leve sob Trilhos (VLT) na cidade do Rio de Janeiro.

De 15 a 17 de abril, serão promovidas capacitações de diversos profissionais. Na quarta-feira (15), essa será direcionada a funcionários da Companhia de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro (Comlurb). No dia posterior, aos funcionários da empresa Supervia Trens Urbanos. Na quinta-feira (16), a capacitação será voltada para militares, em Petrópolis (RJ). Na sexta-feira (17), funcionários do aeroporto Santos Dumont também serão treinados em desinfecção.

Em Brasília, será conduzida a descontaminação do Aeroporto Internacional Juscelino Kubitscheck nesta terça-feira (14) por militares do Exército.

Outras ações

Além disso, os dez Comandos em Atividade por todo o Brasil continuam trabalhando em diferentes ações. Em Corumbá (MS), o Comando Conjunto Oeste estabeleceu Posto de Bloqueio e Controle de Estradas, intensificando a presença na fronteira e realizando patrulhamento e orientação à população local.

Em Santa Maria (RS), o Comando Conjunto Sul auxiliou desabrigados com almoço de Páscoa, em parceria com a prefeitura municipal. Em Bagé (RS), militares apoiaram a Defesa Civil municipal na desinfecção de veículos que acessam a cidade. No Centro Oeste, o Comando Militar do Planalto vem produzindo máscaras de proteção individual para distribuição em apoio à tropa.

No Nordeste, foi realizada descontaminação na estação ferroviária de João Pessoa (PB). Em Fortaleza (CE), foram entregues 30 respiradores hospitalares pela Força Aérea Brasileira (FAB). No Norte, Macapá (AP) recebeu 20 mil unidades de frascos de álcool em gel, totalizando 4,46 toneladas. O volume foi entregue pela FAB para auxiliar na prevenção e no enfrentamento ao coronavírus.