Dupla é presa durante perseguição policial após vítima localizar veículo pelo GPS em Manaus

Manaus/AM - Dois homens foram presos durante uma perseguição policial, na noite desta terça-feira (21), no bairro São José, zona Leste da capital. A dupla assaltou um motorista e fugiu com o carro modelo Gol.

A polícia conseguiu localizar os suspeitos através do GPS instalado no veículo. Eles já estavam realizando assaltos na área quando as viaturas acharam o local onde os assaltantes estavam.

Os dois foram encaminhados para o 6 Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.