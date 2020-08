Mundo supera 20 milhões de casos de Covid-19

Mais de 20 milhões de casos do novo coronavírus foram registrados oficialmente no mundo, mais da metade deles nas Américas, de acordo com o levantamento da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, até esta segunda-feira (10). Um total de 20.001.019 de pessoas tiveram a doença, das quais 733.897 morreram.

Segundo a Folha de São Paulo, o Brasil tem pelo menos 15% dos casos confirmados da doença. O número pode ser maior, devido a subnotificação.

Até esta segunda-feira, o Brasil registrou 3,05 milhões de casos de Covid-19, sendo 101,8 mil mortes da doença.