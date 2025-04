Vacinas em estudo contra o zika vírus esbarram em desafios na fase clínica

Além de questões econômicas, há uma particularidade do zika vírus que torna o desenvolvimento de um imunizante mais desafiador: ele é muito parecido com os quatro sorotipos da dengue.

"Qualquer mulher pode pegar zika e, se estiver gestante, seu bebê pode sofrer efeitos catastróficos. Não é porque o vírus não está circulando com tanto intensidade que o perigo acabou." Na sua opinião, não há outra forma de evitar esse risco se não for por meio da imunização.

Para o infectologista Antonio Bandeira, que identificou a circulação do vírus no Brasil, mesmo que não seja rentável economicamente, a vacina é fundamental e seria importante que o governo brasileiro e outros parceiros investissem no desenvolvimento do imunizante.

De acordo com o pesquisador, como não há interesse das multinacionais farmacêuticas na vacina, é muito importante que instituições públicas sigam em frente com o desenvolvimento desses imunizantes. "Não pelo lucro que a gente vai obter, mas pelo bem social mesmo."

Em segundo lugar, segundo o pesquisado, trata-se de uma doença que tem sintomas muito brandos. "As vacinas são analisadas principalmente com base em resultados de eficácia. E eficácia é medida se a pessoa fica doente ou não fica doente."

Segundo Renato Mancini Astray, diretor do Laboratório Multipropósito do Butantan e um dos responsáveis pelo projeto da vacina, os estudos comprovaram que a formulação desenvolvida é capaz de manter uma longa vida sob refrigeração.

Dados do Ministério da Saúde apontam, por exemplo, que o pico das infecções de gestantes ocorreu em 2016, com 15.615 casos suspeitos e 9.062 casos confirmados. Em 2024 , foram 518 e 62, respectivamente.

Segundo ela, outro desafio é que, na fase clínica, seria necessário aplicar a vacina em centenas de pessoas e depois observar o efeito protetor do imunizante. "Mas se a gente não vive um momento de epidemia, com milhares de infecções acontecendo, fica até difícil de a gente validar."

Mesmo que a vacina não evolua para a fase clínica, afirma a pesquisadora, todo aprendizado e abordagens testadas ficarão à disposição da ciência. "No caso de uma futura epidemia, em que o interesse aumente, a gente já tem metade do caminho percorrido."

"Nós já tentamos, mostramos esses resultados para algumas empresas, mas não houve interesse. A Zika é uma doença negligenciada, é diferente do que a gente viu na Covid, que atingiu países do Primeiro Mundo, e o interesse [em uma vacina] foi global", diz Teixeira.

Os testes foram feitos em camundongos adultos e demonstraram que a vacina os protegeu. O próximo passo agora é saber se ela protegerá os fetos. "A gente vacina as fêmeas e, depois de um tempo, vamos avaliar o efeito no feto, por exemplo, peso, medidas cranianas para saber se desenvolveu alguma alteração congênita."

Segundo a biomédica Franciane Teixeira, uma das pesquisadora do grupo da USP, a vacina de DNA usa uma sequência genética que vai codificar um pedacinho do vírus, o que é importante para o organismo produzir imunidade.

